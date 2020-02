Samsung Galaxy Fold 2 arriverà già a luglio?

Sono trascorsi giusto pochi giorni al Samsung Galaxy Unpacked 2020, l’evento di San Francisco durante il quale il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung ha presentato in via ufficiale i suoi due nuovi terminali di top gamma. Il Samsung Galaxy S20 era uno smartphone molto atteso, ma aspettative ancora maggiori, probabilmente, gravavano sul Samsung Galaxy Z Flip, un nuovo device dotato di display pieghevole. La compagnia asiatica sta puntando molto su questa tecnologica, subodorando l’aria di novità che potrebbe conquistare molti potenziali clienti in tutto il mondo. E allora, ecco che, durante la stagione estiva, potrebbe rivedersi anche una “vecchia” conoscenza: stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy Fold, che potrebbe giungere con una nuova generazione.

Samsung Galaxy Fold 2, secondo quanto sostenuto da molti esperti e addetti ai lavori, si farà davvero ed è molto più vicino di quanto si possa credere. Il suo esordio sul mercato internazionale, stando alle ultime indiscrezioni, si concretizzerà a tutti gli effetti già a partire dal mese di luglio. Inoltre, sempre secondo tali voci, potrebbe apportare ulteriori innovazioni, alcune delle quali sarebbero a dir poco incredibili. Proprio con il Samsung Galaxy Fold 2, infatti, Samsung potrebbe testare le fotocamere al di sotto del display, eliminando definitivamente i vari “buchi” e notch assortiti.