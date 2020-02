Samsung Galaxy S10, crolla il prezzo per l’S20

Andiamo pertanto a dare il via anche a questa settimana, in un periodo che, come abbiamo avuto modo di vedere, sta riservando delle importanti novità per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Siamo infatti a ridosso del lancio dei nuovi smartphone di top gamma, con quel Samsung Galaxy S20 che, dopo la presentazione ufficiale nell’evento Unpacked 2020, a partire da metà marzo verrà finalmente messo in commercio. Uno degli effetti collaterali dell’uscita di nuovi device, da sempre, è il ribasso dei prezzi di quelli appartenenti alla generazione precedente. Una conferma, in modo diretto, ci arriva dalla celebre piattaforma di Amazon. Sul famoso sito di compravendita, infatti, il Samsung Galaxy S10 in tutte le sue varianti è ora disponibile ad un costo particolarmente conveniente.

Il Samsung Galaxy S10e, su Amazon, è ora acquistabile a 429 euro. Considerando che, quando esordì sul mercato, costava ben 779 euro, parliamo di una riduzione di prezzo di quasi la metà. Non male anche il Samsung Galaxy S10 nella variante basilare, adesso disponibile a 601 euro a fronte dei 929 euro iniziali. Infine passiamo al Samsung Galaxy S10 Plus nella versione da 128 GB di storage: 680 euro esatti, contro i 1029 euro di un anno fa.