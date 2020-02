Samsung Galaxy Z Flip arriverà in ritardo?

Andiamo pertanto a dare il via anche a questa nuova settimana, nei giorni che, peraltro, ci permetteranno di effettuare il passaggio di consegne tra il mese di febbraio e quello di marzo. È un periodo sicuramente molto importante, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altro canto, solamente un paio di settimane sono trascorse dal chiacchieratissimo evento Unpacked 2020, durante il quale sono stati presentati in via ufficiale il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy Z Flip in particolare sta catalizzando le attenzioni e le aspettative dei più, dal momento che si tratta di un device a suo modo innovativo: è il secondo approccio ufficiale di Samsung agli schermi pieghevoli, dopo il Samsung Galaxy Fold uscito alcuni mesi fa.

Tuttavia, sembra che potrebbero esserci dei ritardi nella fase di produzione e distribuzione dello smartphone. Il motivo risiede nel crescente allarme del coronavirus, che ha costretto Samsung a chiudere una fabbrica (a quanto pare preposta alla produzione del Samsung Galaxy Z Flip) situata in quel di Gumi: uno dei dipendenti sarebbe infatti stato trovato positivo al virus, e tutti i lavoratori entrati in contatto con lui sono stati messi in quarantena e sottoposti a controlli.