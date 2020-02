Samsung Galaxy Z Flip cambia forma al futuro

Oramai ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso le battute conclusive di febbraio, un mese che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelato essere particolarmente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, poche settimane fa ha presentato in via ufficiale i suoi due nuovi smartphone di top gamma. Come chiaramente avrete potuto intuire da voi, ci stiamo ovviamente riferendo al Samsung Galaxy S20 e al Samsung Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy S20 darà continuità alla linea dei device di top gamma dell’azienda coreana, mentre il Samsung Galaxy Z Flip è un terminale ancora più particolare. Si tratta di un nuovo approccio, dopo il Samsung Galaxy Fold commercializzato alcuni mesi fa, alla nuova tecnologia dei display pieghevoli: un’apertura che non è più orizzontale ma verticale, ancora particolarmente in uso e amata soprattutto nei paesi orientali.

Proprio il Samsung Galaxy Z Flip, nonostante il rischio di un ritardo a causa del coronavirus, è protagonista di una massiccia campagna pubblicitaria da parte di Samsung. A questo proposito vogliamo oggi mostrarvi uno degli ultimi video promozionali del device, con tanto di breve descrizione allegata.

Galaxy Z Flip non è solo un altro nuovo Smartphone. Incredibilmente bello, sia dentro che fuori, è un passo in avanti che cambierà la forma del futuro. Mettendo una forma più piccola nelle tue tasche.