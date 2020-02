Samsung Galaxy Z Flip offre poca resistenza?

Ci avviciniamo dunque alle battute conclusive sia di questa settimana che del mese di febbraio, che si è rivelato essere, come abbiamo avuto modo di vedere, molto importante per quel che riguarda il settore della telefonia mobile. D’altronde, il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, poche settimane fa, ha finalmente presentato in via ufficiale i suoi due nuovi device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. Grandi attenzioni sono state riservate soprattutto a quest’ultimo, per via dell’innovativa prerogativa del display pieghevole.

Dopo il Samsung Galaxy Fold, dunque, Samsung ha provato a testare un nuovo approccio con gli schermi flessibili. Il Samsung Galaxy Z Flip, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, ha anche avuto una buona accoglienza da parte della critica che ha avuto modo di provarlo, ma sembra stiano già pervenendo le prime segnalazioni circa alcuni danni e guasti.

A quanto sembra, infatti, sia il Samsung Galaxy Z Flip che un altro smartphone pieghevole uscito recentemente, il Motorola Razr, sarebbero maggiormente soggetti a guastarsi. I display in plastic OLED sono molto delicati, e tendono a rigarsi con grande facilità. Altro vecchio tallone d’Achille, la possibilità che granelli e polvere possano infiltrarsi nella cerniera di piegamento, causando così dei guasti.