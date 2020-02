Galaxy Buds Plus, multitasking solo con Samsung

Oramai siamo pronti a mettere la parola fine a questa settimana, e, di conseguenza, anche a febbraio. In questo sabato che chiude il mese, in molti stanno facendo mente locale per riepilogare tutte le novità che sono state presentate, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, nelle scorse settimane. L’11 febbraio, in effetti, a San Francisco son stati svelati i nuovi device, vale a dire il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. Olltre ad essi, la compagnia ha lanciato anche le nuove auricolari senza fili, le Galaxy Buds Plus.

Le Galaxy Buds Plus rappresentano una lieve evoluzione rispetto al modello precedente. Il miglioramento più importante certamente riguarda l’aumento dell’autonomia, con una batteria praticamente raddoppiata in relazione a quella posta in dotazione ai modelli dello scorso anno. Altra nuova caratteristica molto gradita era stata quella della connessione multi-device, che però, rispetto al giorno dell’annuncio, adesso sta generando una certa delusione tra i clienti.

Infatti, la connessione multi-device sui Samsung Galaxy Buds Plus potrà funzionare solamente su altri apparecchi targati Samsung. La feature, che permetterà di accoppiare le auricolari a più dispositivi in contemporanea tra smartphone, tablet, computer e smart-tv, non sarà in grado di funzionare se i dispositivi in questione non saranno della compagnia coreana.