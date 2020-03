Samsung Galaxy M31: medio gamma enorme batteria

Andiamo pertanto a dare inizio anche a questa nuova settimana, oltretutto nei giorni che ci permettono anche di inaugurare un marzo che si preannuncia scoppiettante. D’altronde, proprio in questo mese la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, dopo tanto attendere, lancerà i suoi prossimi device di top gamma sul mercato internazionale della telefonia mobile. Ci stiamo chiaramente riferendo al Samsung Galaxy S20 e al Galaxy Z Flip, due terminali che potrebbero rivelarsi a dir poco rivoluzionari. Tuttavia, Samsung non sta certo trascurando neppure le sue altre linee, e a questo proposito, un po’ a sorpresa, nei giorni scorsi è stato presentato in via ufficiale uno smartphone di fascia media destinato a far discutere. Stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy M31.

Il Samsung Galaxy M31 arriva con una nomenclatura forse non memorabile né troppo riconoscibile, ma con una scheda tecnica molto interessante. Saranno due le peculiarità sulle quali questo device cercherà di far leva, per provare a conquistare gli utenti. Quella finita sotto i riflettori, inevitabilmente, è la batteria: parliamo di un comparto energetico da ben 6000 mAh, a dir poco gigantesco e quindi, sulla carta, capace di garantire un’autonomia straordinaria. Ci sarà poi una quadrupla fotocamera posteriore, con quello principale che sarà nientemeno che da 64 megapixel.