Samsung Galaxy S10, presto arriverà Android 11?

Abbiamo dato inizio pochi giorni fa anche a questa nuova settimana, che contestualmente ci ha permesso di dare inizio a un mese, quello di marzo, che potrebbe rivelarsi estremamente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altronde, il gigante asiatico, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, a breve finalmente lancerà sul mercato internazionale i suoi due prossimi device di top gamma: il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. Tuttavia, Samsung non sta certo trascurando anche gli smartphone già commercializzati in passato. E, così, succose novità giungono direttamente dal Samsung Galaxy S10, terminale di fascia alta uscito nel marzo dello scorso anno.

Il Samsung Galaxy S10 non ha ancora neppure un anno di vita, ragion per cui può ancora essere considerato come uno dei migliori apparecchi telefonici attualmente in circolazione. E, ben presto, anche in virtù di un fisiologico calo dei prezzi, potrebbe diventare ancora più appetibile sul mercato internazionale. Pare, infatti, che la compagnia coreana stia iniziando i vari test per l’ottimizzazione del prossimo sistema operativo: l’attesissimo Android 11. Il Samsung Galaxy S10 Plus è già stato testato con questo sistema operativo pochi giorni fa su GeekBench, ma non è ancora chiaro quando potrebbe avvenire una eventuale distribuzione.