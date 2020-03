Samsung Galaxy, messaggio spaventa gli utenti?

Oramai abbiamo dato inizio anche a questo nuovo mese di marzo, che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, potrebbe rivelarsi davvero molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altronde, lo scorso 11 febbraio il gigante asiatico ha finalmente presentato in via ufficiale i suoi nuovi device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip, che finalmente effettueranno il proprio debutto giusto fra qualche giorno. Tuttavia, di recente, qualcosa ha turbato la pace e il sonno di molti possessori di uno smartphone targato Samsung.

La cosa è accaduta qualche giorno fa, e finalmente sembra esserci stata una risposta definitiva a riguardo da parte di Samsung. Gli utenti italiani in possesso di un telefono Samsung Galaxy, infatti, sono stati svegliati nel cuore della notte da una notifica della funzionalità Trova il mio dispositivo personale. All’interno del brevissimo messaggi, solamente due numeri 1, l’uno posto sopra l’altro. La cosa ha subito allarmato diverse persone, che temevano qualche malfunzionamento che avesse provocato la notifica. A chiarire tutto ci ha pensato Samsung stessa, che ha specificato come la cosa, partita in maniera automatica, sia stata niente di più di un semplice errore, e che non si verificherà più.