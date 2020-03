Samsung Galaxy S20 avranno caricatori velocissimi

Iniziamo lemme lemme ad avvicinarci verso le battute conclusive di questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, ci ha permesso di dare inizio anche ad un promettente mese di marzo. È un periodo molto importante, come ben sappiamo, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altronde, mancano oramai appena pochi giorni al lancio ufficiale, sul mercato internazionale della telefonia mobile, dei prossimi smartphone di top gamma. Grandi attenzioni in particolare sono riservate ai nuovi device della linea S, ossia i Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 offrirà tre varianti differenti: oltre a quella basilare, non mancheranno anche il modello Plus, ormai un classico per il colosso asiatico, e quello Ultra, che vanterà dimensioni migliorate e caratteristiche ancor più potenti. Peraltro, sembra proprio che la gamma del Samsung Galaxy S20 sarà in grado di supportare una ricarica ancor più veloce che in passato, anche con caricabatterie rapidi di terze parti (purché, ovviamente, certificati e in grado di fornire la giusta quantità di tensione). Tutto questo grazie alla nuovissima USB-IF, vale a dire la USB Implementers Forum, che gli S20 hanno ricevuto ufficialmente e che garantisce il supporto alle specifiche PPS (Programmable Power Supply) e USB PD (USB Power Delivery) 3.0.