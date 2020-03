Samsung Galaxy Z Flip, dubbi su durata batteria

Oramai ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso le battute conclusive di una settimana comunque importante per Samsung, e che peraltro ci ha permesso di inoltrarci in un mese, quello di marzo, a dir poco fondamentale circa il settore della telefonia mobile. D’altronde, lo scorso 11 febbraio, nel corso di un evento Unpacked organizzato in quel di San Francisco, la compagnia sudcoreana ha finalmente presentato in via ufficiale i suoi due nuovi smartphone di top gamma, che verranno poi immessi sul mercato a partire dai prossimi giorni. Se sul Samsung Galaxy S20 erano rimasti oramai pochi dubbi da sciogliere, più nebulosa era la situazione attorno al Samsung Galaxy Z Flip, un terminale a dir poco rivoluzionario.

Il Samsung Galaxy Z Flip avrà un design a conchiglia (che va ancora molto forte nei paesi asiatici), ma con una prerogativa ancora neonata nel campo della telefonia: un display pieghevole, dando quindi continuità al progetto già avviato con il Samsung Galaxy Fold. Tuttavia, se l’accoglienza da parte dei giornalisti e dei vari tester al momento è stata molto positiva, permane qualche dubbio. Anzitutto, sulla solidità: il Fold ebbe problemi a questo proposito, e in molti temono che presto possa guastarsi. Inoltre, alcuni dubbi sono stati sollevati anche sulla batteria, la cui capienza, di 3300 mAh, è stata giudicata insufficiente dai più. Ed effettivamente, i primi stress test cui è stato sottoposto non hanno fornito delle risposte eccezionali: un utilizzo intensivo del Samsung Galaxy Z Flip non permetterebbe di arrivare a sera, ma richiederebbe un’ulteriore ricarica nel pomeriggio.