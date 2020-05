Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Iniziamo ad avviarci lemme lemme verso le fasi finali di questa settimana, e, idealmente, siamo oramai entrati anche nelle battute conclusive del mese di aprile. È un periodo sicuramente molto interessante, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, d’altro canto, nonostante l’emergenza coronavirus sembri ancora ben lungi dall’essere risolta, sta lavorando in modo incessante sui device che potrebbero giungere nei prossimi mesi. E, sorprendentemente, si è ripreso a discutere anche del Samsung Galaxy Fold 2, il nuovo smartphone dotato di display pieghevole.

Il Samsung Galaxy Fold aveva debuttato tardivamente sul mercato internazionale della telefonia mobile, e anche il suo successore potrebbe slittare un po’ a causa della crisi dovuta al covid-19. Le ultime indiscrezioni a riguardo, peraltro, sostengono che, contrariamente a quanto si diceva qualche tempo fa, il dispositivo potrebbe non ereditare la S-Pen della serie Note. Inoltre, il secondo Samsung Galaxy Fold potrebbe avere un design simile a quello del predecessore, con un’apertura a portafoglio e, ovviamente, le dovute migliorie. Vari rumors anche sulle colorazioni del device: oltre al classico nero, potrebbero esserci anche tonalità verdi e blu.