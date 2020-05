Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, che, peraltro, ci avvicina a passi sempre più spediti verso le fasi conclusive del mese di aprile. È un periodo sicuramente problematico, a causa dell’emergenza coronavirus che ancora adesso non accenna ad allentare la propria morsa sul mondo intero. Ciononostante, il settore della telefonia mobile sta in qualche modo andando ancora avanti, e gli sforzi maggiori del noto gigante sudcoreano Samsung sembrano essere profusi sui dispositivi di top gamma. La compagnia asiatica, d’altro canto, solamente nel mese di marzo ha finalmente lanciato due fra i più attesi smartphone dell’anno: il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy Z Flip ha cercato un approccio differente alla tecnologia degli schermi pieghevoli, rispetto al Samsung Galazy Fold. E per chi ha amato questa linea, ci sono adesso delle ottime notizie. A quanto pare, infatti, Samsung starebbe pensando al lancio, anche in Europa, di una versione ancora più performante, dotata del supporto alla connettività 5G. Altra indiscrezione riguarda la capacità di archiviazione di questo nuovo modello: lo storage interno potrebbe essere di partenza da ben 256 GB. Pare che questo Samsung Galaxy Z Flip, infine, potrebbe mettere piede anche in Australia.