Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Andiamo pertanto a dare inizio anche a questa nuova settimana, che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, potrebbe certamente riservarci delle interessanti novità. D’altro canto, benché l’emergenza coronavirus sia ancora in atto, con tutte le sue numerose problematiche, molti campi stanno comunque cercando di ripartire. L’industria degli smartphone in realtà non si è mai fermata del tutto, anche se, inevitabilmente, ha subito dei forti rallentamenti. E adesso, con la riapertura delle attività, alcune case potrebbero decidere di intraprendere dei percorsi fino a questo momento poco esplorati. A breve potremmo avere, pertanto, il primo Samsung Galaxy con fotocamera pop-up.

La continua evoluzione dei display degli smartphone, diventati sempre più ampi grazie anche all’eliminazione dei tasti meccanici, si è scontrata con una peculiarità irrinunciabile: quella della fotocamera anteriore, che in qualche modo occupa sempre spazio sulla superficie frontale del device. La soluzione della camera pop-up, che scorre dal bordo superiore dell’apparecchio, non è stata adottata molto spesso, ma adesso potrebbe essere sfruttata per la prima volta su un Samsung Galaxy. Nei giorni scorsi è circolato sul web un video leakato che ne mostrerebbe la funzionalità. Ve lo lasciamo qui di seguito, in modo che possiate giudicare da voi.