Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Oramai abbiamo dato inizio anche a questa nuova settimana, nei giorni che, idealmente, stanno per traghettarci nel mese di maggio. Il periodo recente è stato certamente molto difficoltoso per tutti, caratterizzato com’è stato dalla grave emergenza coronavirus ancora in atto. La pandemia da covid-19 ha compromesso la nostra quotidianità in maniera sostanziale, e ripartire, anche con la cosiddetta Fase 2, sarà cosa tutt’altro che semplice. Il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, per il momento, sta cercando di procedere normalmente sulla propria strada, e uno dei modelli più attesi fra quelli che dovrebbero arrivare presto, è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 20.

Il Samsung Galaxy Note 20 ovviamente andrà a riprendere la fortunata linea Note, e, se tutto va bene, giungerà durante la stagione estiva. Alcune indiscrezioni trapelate di recente, inoltre, hanno parlato della possibilità che il phablet implementi in maniera definitiva il 5G. Questa connettività ben presto diverrà infatti il nuovo standard di internet sui dispositivi mobili. Secondo tali rumors, al massimo, nel ventaglio di apparecchi proposti potrebbe esserci un solo modello, più economico, con il 4G. Gli altri, invece, dovrebbero avere in dotazione la tecnologia che garantirà una connessione ancora più veloce ed efficiente.