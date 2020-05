Samsung Galaxy Watch nuovo in arrivo?

Ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso le battute conclusive del mese di aprile, che, come abbiamo avuto modo di vedere, è stato fortemente contrassegnato dalla grave emergenza coronavirus in atto. È stato un periodo certamente molto problematico, per via delle numerose restrizioni contenitive adottate in tantissime nazioni del mondo. L’ Italia avvierà la cosiddetta Fase 2 tra qualche giorno, nella speranza che, gradualmente, le cose possano andare a migliorare. Il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, nonostante ritardi e rinvii di vario tipo, ha continuato comunque a lavorare e a proporre sul mercato diversi device molto interessanti, come il Samsung Galaxy S20. Sembra, inoltre, che ben presto potrebbe arrivare anche un nuovo Samsung Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch è una linea di smartwatch che fino a questo momento ha avuto un discreto successo, e la possibilità che giunga una nuova generazione in questo 2020, effettivamente, pare in linea con i dettami già adottati da Samsung. D’altronde i nuovi modelli fin qui registrati, che riportano i codici SM-R840, SM-850, SM-R845 e SM-R855, hanno ricevuto da pochissimo la certificazione cinese CMIIT. A quanto pare i dispositivi dovrebbero avere uno storage interno da ben 8 GB (il doppio rispetto ai modelli proposti nel 2019), e una batteria della capacità di 330 mAh.