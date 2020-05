Samsung Galaxy Buds, arriva importante update

Il periodo corrente, pur essendo fortemente compromesso, come abbiamo avuto modo di vedere, dalla grave emergenza coronavirus attualmente ancora in corso, sta riservando comunque delle novità molto interessanti per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Sul lato hardware, il colosso asiatico sta continuando a lavorare per proporre regolarmente l’uscita di nuovi device da qui ai prossimi mesi. Per la parte software, invece, stanno trovando larga diffusione diversi aggiornamenti molto interessanti, tra patch di sicurezza e quant’altro. Peraltro, nel foltito novero di dispositivi interessati, sono rientrate anche le Samsung Galaxy Buds dello scorso anno.

Samsung Galaxy Buds sono state le prime vere e proprie auricolari senza fili della casa coreana, divenute da subito un punto di riferimento per tutto il microcosmo Android. L’ultimo update, che ha finalmente messo piede anche qui in Italia, porta con sé delle novità a dir poco innovative, e molto attese da diversi mesi. La più importante è la compatibilità con i computer Microsoft, e con il sistema operativo di Windows 10 in particolare. Sarà anche garantita la possibilità di passare velocemente da una sorgente audio all’altra. Migliorata anche la funzionalità Ambient Sound, e, grazie alla nuova collaborazione con Spotify, si potrà creare una playlist personalizzata.