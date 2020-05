Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Ci avviciniamo ormai lemme lemme alle battute conclusive di questa settimana, nel venerdì festivo che, oltretutto, ci permette di inaugurare anche il mese di maggio. La festa dei lavoratori apre il weekend lungo, che peraltro anticipa l’inizio della cosiddetta Fase 2. È stato un periodo fortemente contrassegnato dall’emergenza coronavirus ancora in corso, e l’impressione è che bisognerà conviverci ancora a lungo. La grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, nonostante tutto, sta lavorando con grande solerzia per cercare di rispettare i calendari inizialmente previsti. E in estate, in particolare, dovrebbero arrivare alcuni device particolarmente attesi. Fra questi ovviamente spicca anche il secondo modello del Samsung Galaxy Fold.

Il colosso asiatico sta continuando ad approcciare la tecnologia dei display pieghevoli, avendo già proposto ben due smartphone dotati di schermi capaci di flettersi: a marzo, infatti, insieme al Samsung Galaxy S20 era arrivato anche il Galaxy Z Flip, con un meccanismo a conchiglia e non a libretto. Il Samsung Galaxy Fold 2 invece dovrebbe avere una forma più simile al predecessore, e, salvo ritardi e slittamenti dovuti al covid-19, il suo debutto sul mercato internazionale potrebbe avvenire durante il mese di agosto. Peraltro, il prezzo potrebbe rimanere anche sensibilmente al di sotto del muro delle 2000 euro, attestandosi tra le 1700 e le 1800 euro.