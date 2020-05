Samsung Galaxy S20, problemi con le camere?

Oramai stiamo per mettere la parola fine anche a questa settimana, nel pieno di un weekend lungo che, di fatto, anticipa l’inizio della cosiddetta Fase 2. C’è ancora una certa apprensione nei confronti della pandemia da coronavirus, dal momento in cui la convivenza cui saremo costretti sarà ancora molto lunga e piena di limitazioni. Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, la fase attuale è di stallo. Il gigante asiatico sta infatti continuando a lavorare sulla realizzazione degli smartphone di prossima uscita, ma nel frattempo è costretto a registrare diversi problemi ai device attuali. Come il Samsung Galaxy S20.

Il Samsung Galaxy S20, ultimo gioiellino di top gamma che ha esordito sul mercato internazionale neanche due mesi fa, ha ricevuto un’accoglienza tiepida. E, nei giorni scorsi, ha “incassato” anche delle polemiche dovute, a quanto sembra, a delle problematiche hardware nelle fotocamere. Diversi utenti, infatti, pur senza urti o cadute effettive, hanno visto danneggiarsi lo scomparto posteriore all’interno del quale sono contenuti tutti i vari sensori fotografici. Interrogata sulla questione, anche in merito alle numerose segnalazioni già raccolte, peraltro, da SamMobile, Samsung non si è voluta sbilanciare. Probabile che la casa coreana valuti il da farsi, per capire se ci siano dei problemi strutturali e se siano limitati o meno ad alcuni lotti difettosi.