Aggiornamento uscita Galaxy S5: da aprile possibile averlo anche in Italia
di Redazione
13/03/2014
Ormai sappiamo quasi tutto del famigerato Galaxy S5, asso nella manica di Samsung lanciato qualche settimana fa. Ma quando arriverà in Italia? Sembra proprio che il countdown stia per iniziare: tra meno di un mese, infatti, tutti i fan del nuovo dispositivo potranno averlo tra le mani a partire dal prossimo 11 aprile. A farlo sapere è la stessa Samsung che a quanto pare farà partire i preordini nel Regno Unito dal 28 marzo per rendere disponibile il Galaxy S5 a partire dall’11 aprile. Questa data è dunque certa per gli utenti inglesi, ancora non ci sono conferme sulla data di rilascio in Italia. È ragionevole pensare, tuttavia, che anche per noi a partire dall’11 aprile saremo invasi dal nuovo smartphone. Qualche indiscrezione l’avevamo già avuta grazie ad Amazon. Nelle pagine dedicate ai preordini del famoso store online, infatti, si legge che il Galaxy S5 sarà disponibile a partire dal 14 aprile del 2014. Il prezzo consigliato è quello di 699 euro.
