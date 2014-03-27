Samsung Galaxy S5, in Corea esce prima del previsto?

In Italia tutti gli appassionati degli smartphone Samsung si sono già segnati la data sul calendario: 11 aprile
, giorno nel quale, almeno si spera a causa della grande richiesta prevista, inizierà la distribuzione capillare dei nuovi Samsung Galaxy S5
negli store di tutto il mondo.
Qualche preoccupazione per Samsung arriva invece proprio dalla casa base, e cioè dalla Corea del Sud
: pare infatti secondo Bloomberg che l'operatore SK Telecom
abbia già rilasciato il prodotto due settimane prima prima del giorno fatidico.
La situazione è abbastanza complessa: in seguito ad alcune politiche di sconto illegali, infatti, il governo sudcoreano aveva imposto a SK Telecom quarantacinque giorni di multa
nei quali non avrebbe potuto né accettare nuove sottoscrizioni né operare la sostituzione dei vecchi S4 con nuovi S5. Visto che il divieto partirà dal 5 aprile
, l'operatore sarebbe così del tutto tagliato dalle promozioni per il rilascio del nuovo device di Samsung, e ha reagito permettendo già da ora l'acquisto per 866.800 won (circa 808 dollari
) dai 3.000 negozi di SK Telecom. Samsung ha cercato di impedire questa vendita anticipata (che dimostra, tra l'altro, la presenza dei nuovi S5 nei magazzini dei negozi già da tempo) ma al momento senza successo.
.