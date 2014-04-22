Galaxy S5 Prime esiste davvero!

Il suo nome èe, secondo quanto sta emergendo sulla rete, il dispositivo di fascia top della compagnia sudcoreana non è un prodotto "mistico", bensì un progetto ben più concreto e pragmatico di quanto si potesse sperare. A rivelare quanto sopra è stato - più o meno colpevolmente - il portale per le registrazione dell'import-export indiano,, che tra i propri prodotti spediti ha segnalato un SM-6906K e un SM-G906K: considerato che non è noto a cosa equivalgano, non possiamo che affidarci ai rumors che vorrebbero le due sigle appartenere al, differenziato per diversi mercati di lancio. Questi due dispositivi sarebbero quindi stati inviati per una fase di testing, utile per poter confortare la qualità della propria dotazione hardware, della quale si discute da diverso tempo sul mercato: un display da 5,2 pollici con 2560 x 1440 pixel di risoluzione, processore quadcore Qualcomm Snapdragon 805, GPU Adreno 420, 3 Gb di memoria RAM, 32 Gb di memoria interna, fotocamera posteriore ISOCELL con 16 Megapixel, seconda fotocamera anteriore da 2 Megapixel e tanto, tanto altro ancora. Non rimane ora che verificare quale possa essere l'effettivo sbarco di questo prodotto di fascia alta sui mercati internazionali...