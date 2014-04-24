Samsung Galaxy S5: il nuovo gioiello nel mercato degli smartphone

[caption id="attachment_6855" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è il nuovo gioiello inserito nel mercato della telefonia. Le caratteristiche sono molte e a queste ultime si sono aggiunti dei miglioramenti rispetto al suo ormai fratello maggiore Samsung Galaxy S4. Il nuovo arrivato ha innanzitutto un design differente rispetto agli altri modelli precedenti ma non solo in questo campo è riuscito a strabiliare gli amanti della casa sudcoreana, infatti sono nettamente migliorati anche l’hardware, la fotocamera e la connettività ma una cosa che ha senza dubbio lasciato senza parole i consumatori è la caratteristica waterproof del gioiello Samsung. Lo schermo è di poco più ampio rispetto ai predecessori, garantisce una buona autonomia ma con l’Ultra Power Saving Mode, si ha la possibilità di avere un’altra giornata di autonomia, insomma una vera ciliegina sulla torta. Il Samsung Galaxy S5 come detto in precedenza ha la caratteristica di essere un cellulare Waterproof ma non solo in quanto è altamente resistente anche alla polvere, quindi non ci saranno più limiti di utilizzo in quanto è possibile immergerlo per massimo 30 minuti fino ad un metro di profondità. Il sistema operativo è l’Android 4.4.2 KitKat, quindi l’ultimo entrato sul mercato. Questo nuovo smartphone dunque ha migliorato le prestazioni della casa sudcoreana che inserendo nel mercato questo nuovo smartphone ha dimostrato di voler puntare al massimo regalando agli amanti della tecnologia un gioiello di più colorazioni con chiave moderna e corpo in plastica in diversi colori: Blu, bianco, nero ed infine la nuova colorazione gold.