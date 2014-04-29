Google vuole espandere gli aggiornamenti KitKat per tutti gli Android

[caption id="attachment_6934" align="alignnone" width="300"] Android Kitkat[/caption] L'obiettivo finale di Google è quello di ottenere Android KitKat su tutti i dispositivi Android. Ogni anno, ci sono tantissimi nuovi dispositivi che utilizzano come sistema operativo Android , ma anche alcune versioni in esecuzione sono obsolete e quindi c'è bisogno di un aggiornamento. Questo rende i dispositivi più economici, e questo potrebbe portare ai consumatori a pensare che la qualità del prodotto è nettamente inferiore alla concorrenza anche se in realtà non è assolutamente così. Il problema è che i dispositivi hanno spesso piccole quantità di RAM e l'aggiornamento non può essere eseguito da una versione di Android più vecchia. E' possibile però acquistare dei processori più veloci e con più RAM in modo tale da poter permettere ai dispositivi di eseguire la versione più aggiornata del sistema operativo. Google ha risolto questo problema con KitKat , riducendo l'ingombro del sistema operativo del 16 per cento, in modo tale da poter funzionare su dispositivi con solo 512 MB di RAM . Google sta dando inoltre ai produttori e trasportatori, la possibilità di mettere KitKat su tutti i dispositivi nel 2014 . Resta però da vedere c'è la possibilità di utilizzare solo Android KitKat , anche se è probabile che si vedranno dispositivi nuovi con all'interno ancora il Jelly Bean.