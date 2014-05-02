Caricamento...

Android KitKat 4.4 non è solo su Samsung Galaxy

02/05/2014

[caption id="attachment_6718" align="alignnone" width="248"]Aggiornamento KitKat 4.4 Aggiornamento KitKat 4.4[/caption] Android è il sistema operativo mobile di Google, e pare che l’aggiornamento Android KitKat 4.4 è stato sempre destinato a sbarcare su alcuni dispositivi Nexus. Google sostiene che non solo il Nexus 4 , Nexus 7 (entrambe le edizioni) e Nexus 10 , siano compatibili con gli aggiornamenti poiché grazie la compressione del file di aggiornamento è ora possibile estenderlo anche ad altri cellulari che non abbiano una giga memoria. Attualmente però non tutti hanno avuto ancora l'aggiornamento Android KitKat 4.4 , ma si sta lentamente studiando tutto, quindi è consigliabile soprattutto per chi vuole essere al passo con i tempi, controllare il proprio dispositivo per verificare la disponibilità di tale aggiornamento. I dispositivi che possono ottenere l'aggiornamento KitKat non sono soltanto i Samsung Galaxy, HTC, ma anche i Galaxy Nexus . Questa dunque è una notizia interessante soprattutto per chi ama avere il proprio smartphone continuamente aggiornato e al passo con i tempi. Dunque il sistema operativo Kitkat sta facendo un successone tanto da espandersi per molti cellulari messi in produzione e la cosa fondamentale è che è in continuo aggiornamento. Questo è quindi un bel trampolino di lancio per un sistema operativo che spesso è stato sottovalutato rispetto a quello del colosso Apple, ovvero iOS.

