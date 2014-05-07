Pronta una nuova linea di Tablet Samsung, arriva il Galaxy Tab S

[caption id="attachment_7021" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy Tab S[/caption] Samsung è finalmente pronta per iniziare a utilizzare i loro display AMOLED, e per farlo la società sta dando il via una nuova linea, ovvero Galaxy Tab S, in linea con gli smartphone che utilizzano già questa tecnologia. La linea Galaxy di dispositivi di Samsung cerca di ottenere un nuovo modo di veder ele cose e il futuro e questo sarà una delle novità più importanti. Il Galaxy Note e la linea Galaxy Tab finora hanno fatto tanto di positivo per la Samsung offrendo versioni estese di ciò che è attualmente disponibile sugli smartphone, però nessuno di questi dispositivi è davvero in grado di soddisfare i telefoni con le funzionalità di cui dispongono. Il Galaxy S5 possiede un display e un sensore di impronte digitali ed entrambi sono candidati a diventare una parte importante della linea tablet della Samsung. Secondo Samsung Mobile , il Galaxy Tab S partirà una scheda S 8.4 pollici e 10,5 pollici, dunque sono tenuti a offrire un processore Exynos e dotati di un display 2560 × 1600 ad alta risoluzione. Ci sono anteprime che inoltre dicono che la telecamera posteriore è di 8MP mentre quella anteriore sarà di 2.1MP. Non c'è alcuna menzione di un periodo di rilascio per questi dispositivi, e sono attualmente in fase di sperimentazione su Android 4.4.2, quindi non è probabilmente qualcosa che vedremo prima dell'estate.