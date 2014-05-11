Samsung Galaxy Tab S: svelate nuove caratteristiche

Svelate nuove caratteristiche deldi nuova generazione, che sarà il primodiad utilizzare il sensore di impronte digitali sul tasto home, in maniera pressochè identica a quanto avviene già sul Galaxy S5. Per quanto concerne l'aspetto estetico, appare evidente che il Tab S sia molto simile al Tab 4, con bordi più sottili a beneficio di un migliore mantenimento tra le mani. Per quanto attiene le caratteristiche hardware, spicca display AMOLED WQXGA da 8,4 pollici o da 10,5 pollici, risoluzione da 2560 x 1600 pixel, connettività wifi 802.11, wi-fi direct, DLNA, wi-fi hotspot, bluetooth 4.0, gps, GLONASS, USB 2.0, processore quadcore Cortex - A15 1,9 GHz, o quadcore Cortex - A7 1,3 Ghz. La fotocamera sarà da 8 Megapixel nella parte posteriore, e da 2,1 Megapixel in quella anteriore. In ambito software, sistema operativo Android 4.4.2 KitKat.