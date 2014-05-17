Niente Nexus, in arrivo il sistema operativo Android Silver

[caption id="attachment_7129" align="alignnone" width="300"] Android Silver[/caption] Le novità che riguardano il Nexus 6 sono molte ma ad oggi l’unica certezza è l’arrivo di Android Silver. Il modello della Nexus infatti potrebbe essere l’ultimo dispositivo in previsione o il penultimo in quanto è previsto il Nexus 8. Tutto questo è accaduto perché Google sta cercando di introdurre un nuovo progetto per quanto riguarda il sistema operativo Android, ed inoltre il mercato online cambierà drasticamente ma non solo, in quanto ci saranno anche store fisici come poter trovare il materiale adatto ai propri dispositivi. Nell’ultima versione dei Nexus è importante dire che saranno introdotti anche nuove cose. Stando invece secondo ad altre anticipazioni, non ci sarà nessun Nexus poiché si è troppo impegnati a produrre entro febbraio 2015 il sistema operativo Android Silver. Dunque per avere certezze e quant’altro non resta che attendere l’ufficialità poiché molte sono le voci che riguardano questo sistema e il dispositivo Nexus. Ovviamente gli utenti oltre alla curiosità hanno anche voglia di sapere come si evolverà la situazione e che aggiornamenti ci saranno per i propri dispositivi mobili. E ovviamente la casa produttrice non può far altro che dare delle chiare spiegazioni per accontentarli, ma per questo bisogna attendere ancora un po’, bisogna accontentarsi delle news strappate alle anticipazioni.