Google rilascia un aggiornamento per la fotocamera Android

Google ha permesso l'aggiornamento della fotocamera Android, introducendo tra le varie funzionalità anche il timer, il fisheye, il grandangolo e tantissime altre opzioni per il ritaglio. Questo tipo di aggiornamento è già disponibile per gli smartphone e per i Tablet appartenenti al sistema operativo dal robot verde sorridente. L'applicazione è stata rinnovata il mese scorso con l'aggiunta di tantissime funzionalità inedite e l'annuncio arriva proprio dalla pagina ufficiale, dunque si hanno delle certezze a riguardo ma bisogna aspettare un po' per permettere il raggiungimento di tutti gli utenti. Chi però non riesce proprio ad attendere può scaricare il file APK per la versione 2.2 ed installare già il tutto sul proprio dispositivo. Tra le varie novità della fotocamera Android, troviamo: la possibilità di scegliere molti frame o il ritaglio delle immagini, un nuovo splash screen, l'icona delle impostazioni mostrata da un pop – up prima dell'apertura, nuove opzioni per le immagini, soprattutto con la panoramica; quindi grandangolo e fisheye ed infine il timer per lo scatto che consente agli utenti di scegliere il tempo adatto per scattare le proprie fotografie. Questa applicazione inoltre sarà già preinstallata nei dispositivi nuovi ed è stata resa disponibile in modo gratuito grazie al gruppo Mountain Wiew. Il download è quindi gratuito su Google Play Store.