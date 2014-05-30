Disponibile l'aggiornamento delle app in Google Play Store

[caption id="attachment_7126" align="alignnone" width="300"] Googl Play Store[/caption] La velocità con cui le nuove applicazioni vengono aggiunte a Google Play Store è stupefacente, ma l'unica cosa più sorprendente è quanto tempo si potrebbe perdere facendo la scansione dei nuovi grafici di rilascio. Non perdete tempo con questo perché dopo tanto tempo impiegato a lavorarci su, ci sono state delle nuove migliori applicazioni e giochi su Android. Tra queste c’è sicuramente Icebreaker: Un vichingo Voyage che sarebbe un puzzlers fisica dove l’obiettivo del gioco è quello di tagliare il ghiaccio in modo tale che i vichinghi possano scivolare e cadere nella barca. C’è poi Yahoo News Digest che è utilissimo se si vuole sapere cosa succede nel mondo, Monument Valley invece è un puzzle game che si basa su illusioni ottiche e trucchi con delle prospettive il prezzo di questa app è di circa 3,99 dollari anche se è un po’ caro per un gioco con soli 10 livelli. Dunque nel Google Play Store si possono trovare tantissime applicazioni aggiornate che riusciranno senza dubbio a far distrarre e quindi passare qualche ora della giornata divertendosi, oppure delle app più utili che servono per comprendere cosa accade nel mondo e dunque per poter dare uno sguardo al mondo a 360 gradi.