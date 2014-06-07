Google Play Music, l'app speciale per i dispositivi Android

[caption id="attachment_7381" align="alignnone" width="300"] Google Play Music[/caption] Google Play Music è un'applicazione per dispositivi Android che consente di trovare e condividere la musica che si preferisce. Il servizio è illimitato e si possono ascoltare moltissimi brani, ma soprattutto si possono scoprire le playlist effettuate dagli esperti. Ovviamente il servizio Unlimited è a pagamento mentre quello standard è completamente gratuito, ma ci sono ugualmente funzionalità utilissime, tra cui anche la riproduzione musicale offline. Le funzioni di Unlimited sono quelle di: Ascoltare tutti i brani senza limiti, ricevere consigli riguardo ai gusti musicali, ascoltare la radio con skip illimitati, creare stazioni radio personalizzate con tutti gli artisti e i brani che si preferiscono. Le funzioni che invece sono garantite per entrambe le versioni di Google Play Music sono: Aggiungere fino a 20 mila brani sulla raccolta personale della musica, condividere un ascolto gratuito e completo dei brani acquistati dallo store anche con gli amici di Google+, Acquistare nuova musica, ascoltare musica senza annunci ed infine la possibilità di accedere ovunque senza dover sempre sincronizzare e salvare i brani preferiti. Dunque questo servizio offerto per gli smartphone Android è veramente veloce e innovativo, soprattutto per chi ama ascoltare e condividere di continuo i brani musicali preferiti con i propri amici.