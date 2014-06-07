Il Meteo, l'app che mostra le previsioni in qualsiasi momento

[caption id="attachment_7374" align="alignnone" width="300"] Il Meteo[/caption] Il Meteo è un applicazione presente su Google Play Store che permette a tutti gli utenti di poter conoscere la situazione meterologica del proprio paese, oppure del luogo che a breve potranno visitare. Questa applicazione è molto importante in quanto non solo si possono trovare tutte le città presenti in Italia, ma si può anche tranquillamente inserire il luogo più visitato tra i preferiti, in modo tale da poter visualizzare al più presto la situazione meteo. Ci sono però delle note importantissime rilasciate dalle società collaboratrici, ovvero satellite, mari e venti, sport surf, autostrade e quant'altro e sono: per attivare o disattivare gli SFONDI METEO: menu Impostazioni, Visualizzazione, Sfondi meteo; Il widget non è disponibile se si sposta l'applicazione su scheda SD; Per cancellare una località dai preferiti, toccarla a lungo e scegliere "Cancella preferito" dal menu popup; In caso di malfunzionamento dopo l'aggiornamento, consigliamo di disinstallare l'app e reinstallarla. E' poi importante ricordare che la visualizzazione meteo può essere effettuata ogni 3 ore oppure ogni ora, sempre in base alle preferenze dell'utente che potrà cambiare le impostazioni in qualsiasi momento senza problemi, ovviamente ci vuole un collegamento internet altrimenti non è possibile avere il giusto funzionamento dell'applicazione il Meteo.