Quantum Paper, a breve il restyling su Android

[caption id="attachment_7461" align="alignnone" width="300"] Quantum Paper[/caption] Tutti i servizi Android targati Apple stanno avendo degli aggiornamenti e tra questi c’è il famosissimo framework Quantum Paper. Inoltre quest’ultimo potrebbe addirittura cambiare la situazione dell’intero ecosistema. I cambiamenti inizieranno probabilmente con l’introduzione dell’aggiornamento di Android 5, anche se al momento se ne parla solo in maniera ufficiosa, e soprattutto si inizieranno ad avere sei veri e propri restyling per tutte quelle applicazioni che sono targate Google. Questa applicazione inoltre sembra che potrebbe unirsi completamente a Gmail per avere un servizio simile ad Outlook Web App che appartiene all’universo Android, ma intanto si parla anche di cambiamenti estetici come ad esempio la possibilità di introdurre un’interfaccia utente, molto più funzionale e semplice. Tutto questo per permettere agli utenti di avere più confidenza con tutti i servizi offerti. Ovviamente c’è molto scetticismo in giro ma bisogna ancora valutare come gli sviluppatori Android prenderanno la novità in questione, anche perché per omologare il tutto ci vorrà un duro lavoro. Ulteriori informazioni inoltre si potranno avere tra qualche settimana in vista dell’evento I/O 2014 che si terrà a San Francisco. Intanto non resta che attendere altre piccole indiscrezioni riguardo a Quantum Paper e alle altre impostazioni di restyling delle app Android e non solo.