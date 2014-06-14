Smart Bike Samsung, un design sicuramente italiano

[caption id="attachment_7458" align="alignnone" width="300"] Smart Bike Samsung[/caption] Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni, la smart bike della Samsung è made in Italy. Questo mezzo tecnologico inoltre sarà dotato di modulo Wi – Fi, Arduino, Bluetooth e quattro proiettori laser, inoltre ci sarà la presenza anche di una fotocamera ed il tutto sarà perfettamente integrato all’interno di questa smart bike Samsung. Colui che però ha realizzato il telaio è un italiano e si chiama Giovanni Pelizzoli e questo significa che il nostro popolo è molto esperto riguardo a questi mezzi di trasporto, nonostante i dati dell’ISTAT che lo riportano come mezzo pericoloso. Proprio per questo motivo la società sud coreana sta cercando di studiare diverse situazioni per sviluppare delle importanti tecnologie, che serviranno poi a garantire la sicurezza dei ciclisti in strada. Il concept di questa smart bike Samsung è stato presentato in occasione della manifestazione che si è tenuta a Milano, ovvero la Design Week. Non resta altro quindi che attendere altre notizie a riguardo per poter ammirare poi questo capolavoro della Samsung con tanto di ideologia italiana. Questo per il nostro paese è un vero e proprio onore e non si può fare altro che esser fieri della situazione, ma soprattutto non si può rinunciare ad osservare almeno per una volta il capolavoro terminato.