Garmin viago, il nuovo navigatore per sistemi Apple e Android

Garmin viago è il nuovo navigatore che sarà introdotto sia per i sistemi operativi iOS e sia per gli Android. Quest'ultimo avrà molte funzionalità della versione premium offerte nella versione di base a soli 0.99 dollari, ovvero in Europa 0.79 euro. Con questo nuovo software sarà possibile utilizzare un piano per multiple destinazioni e per conoscere le condizioni del tempo in tempo reale, soprattutto nelle zone che sono in programma di visita. Le foto e le mappe sono realistiche proprio come Google Maps e si può accedere a diversi pacchetti aggiuntivi che consentono di personalizzare il tutto in base alle esigenze dell'utente. C'è inoltre la possibilità di avere mappe sia in 2D che in 3D con ben 25 lingue e funzionalità Maps to Go pagando però 19,99 dollari, in offerta fino al mese di luglio a 9.99 dollari. Gli aggiornamenti inoltre, sia quelli online e sia quelli offline saranno sempre gratuiti e si avrà anche la possibilità di conoscere la situazione del traffico oppure aggiungere un elenco di vie, ristoranti e di numeri telefonici per facilitare il viaggio. È disponibile anche la funzionalità della navigazione pedonale per chi invece non possiede o non può utilizzare momentaneamente la propria auto, dunque Garmin viago è una delle app che potranno avere più successo sui dispositivi.