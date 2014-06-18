Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Garmin viago, il nuovo navigatore per sistemi Apple e Android

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7497" align="alignnone" width="300"]Garmin viago Garmin viago[/caption] Garmin viago è il nuovo navigatore che sarà introdotto sia per i sistemi operativi iOS e sia per gli Android. Quest’ultimo avrà molte funzionalità della versione premium offerte nella versione di base a soli 0.99 dollari, ovvero in Europa 0.79 euro. Con questo nuovo software sarà possibile utilizzare un piano per multiple destinazioni e per conoscere le condizioni del tempo in tempo reale, soprattutto nelle zone che sono in programma di visita. Le foto e le mappe sono realistiche proprio come Google Maps e si può accedere a diversi pacchetti aggiuntivi che consentono di personalizzare il tutto in base alle esigenze dell’utente. C’è inoltre la possibilità di avere mappe sia in 2D che in 3D con ben 25 lingue e funzionalità Maps to Go pagando però 19,99 dollari, in offerta fino al mese di luglio a 9.99 dollari. Gli aggiornamenti inoltre, sia quelli online e sia quelli offline saranno sempre gratuiti e si avrà anche la possibilità di conoscere la situazione del traffico oppure aggiungere un elenco di vie, ristoranti e di numeri telefonici per facilitare il viaggio. È disponibile anche la funzionalità della navigazione pedonale per chi invece non possiede o non può utilizzare momentaneamente la propria auto, dunque Garmin viago è una delle app che potranno avere più successo sui dispositivi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S5 Prime, crescono le voci sulla presenza del full HD

Articolo Successivo

Concorrente del Galaxy S4 venduto con malware installato!

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019