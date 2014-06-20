Sorpresa per i Nexus 5, arriva Android 4.4.4 KitKat

[caption id="attachment_7522" align="alignnone" width="300"] Android 4.4.4 KitKat[/caption] Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il Nexus 5 e ha reso disponibile Android 4.4.4 KitKat sul dispositivo. Al momento il sistema operativo è esclusivamente su Nexus, e sarà sicuramente presentato all’evento che si terrà tra pochissimi giorni, ovvero I/ O 2014. Il download è quindi disponibile attraverso la tradizionale modalità OTA. Questo update è sicuramente un pacchetto che va a correggere una serie di bug che erano presenti nella vecchia versione del sistema operativo che sono stati riscontrati dagli addetti ai lavori, con il nome in codice di CVE – 2014 – 0224. Altri aggiornamenti invece sicuramente riguardano la sicurezza di Open SSL. La cosa sicura, come sempre, è che nonostante sia stato inserito già il download, ci vorrà un po’ di tempo per raggiungere tutti i territori in cui ci sono gli utenti, ma il metodo per aggiornare manualmente è il solito, quello di accedere alle impostazioni per poi scorrere tra le info del telefono e selezionare Aggiornamenti di sistema. Tutto questo per gli utenti meno pazienti, che vogliono al più presto sul proprio Nexus 5 il sistema operativo Android 4.4.4 KitKat. Si spera che finalmente i problemi siano risolti e che la bella sorpresa non si trasformi in una cattiva.