Il nuovo Huawei Honor 6, entrerà in sfida con i grandi dispositivi

[caption id="attachment_7569" align="alignnone" width="300"] Honor 6[/caption] L’Huawei svela Honor 6, un nuovo dispositivo che sicuramente entrerà in sfida con il Galaxy S5 e l’iPhone 5s. Il profilo dello smartphone è molto sottile e soprattutto elegante e questo si sa, che ultimamente è una delle caratteristiche principali per la gara sul mercato dei grandi colossi. Questo dispositivo inoltre è stato lanciato in via ufficiale dalla società, dunque non si parla di incertezze ma solo di sicurezze e si presenta come uno smartphone con corpo in lega di alluminio dal profilo sottile, misura 139,8 x 6,5 millimetri e ha un peso di 135 grammi. Lo schermo è da 5 pollici in Full HD a 1080p e ha delle sottilissime cornici. All’interno c’è un processore Kirin 920 realizzato dalla stessa Huawei ed è paragonabile all’octa core Exynos di Samsung. Supporta la connettività LTW e ha una GPU integrata del tipo Mali – T624. La memoria sarà di ben 3 GB di RAM e una memoria interna da 16/32 GB espandibile anche con micro SD grazie allo slot apposito. La fotocamera frontale di Honor 6 sarà di ben 5 megapixel mentre quella posteriore di 13 con Flash dual – LED e supporta anche WiFi, Bluetooth e ha tutti i sensori integrati. Il sistema operativo è Android 4.4.2 KitKat, quindi non resta altro che acquistare questo fantastico dispositivo.