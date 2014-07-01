Galaxy S5 Mini in vendita da metà luglio?

Mancano ancora le conferme ufficiali, ma secondo quanto affermano le indiscrezioni più supportate online, il Samsung Galaxy S5 Mini dovrebbe finire in vendita già entro la metà del mese di luglio, andando quindi ad anticipare quello che sembra essere il suo più imminente concorrente: il "futuro" LG G3 Mini.
Ad ogni modo, tornando al Galaxy s5 Mini, le caratteristihche tecniche del device dovrebbero essere relative al possesso di un display da 4,5 pollici HD, un processore Exynos 3470 quadcorea a 1,4 GHz con GPU Mali 400, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile con slot micro-SD, fotocamera posteriore da 8 MP, fotocamera anteriore da 2,1 MP, connettività garantita con LTE, wi-fi 802.11n, bluetooth 4.0 LE, IR Blaster, NFC, GPS. Sistema operativo Android 4.4.2.
Ancora ignoto il prezzo di mercato, sebbene - considerando le caratteristiche non certo di primissima fascia, non possiamo che attenderci condizioni di grande appetibilità. Si attendono altresì conferme sulla presenza (quasi scontata) della certificazione IP67.