Introdotte le funzioni mancanti in Google Chromecast

[caption id="attachment_7675" align="alignleft" width="300"] Chromecast[/caption] Una caratteristica che molti hanno detto mancava a Google Chromecast è stata infine inclusa, grazie a un aggiornamento alla piattaforma oggi disponibili. Quest’ultimo ha dimostrato che è in grado di fornire una grande esperienza di streaming nel corso dell'ultimo anno, ma non c'è mai stata una schermata accettabile. Google ha risolto questo errore con un aggiornamento per l'applicazione Chromecast che è stata da poco lanciata ed è molto semplice da usare. L'applicazione per Android ha un pulsante in app che permette di lanciare schermo per uno dei dispositivi Chromecast, e una volta che si inizia si è in grado di rispecchiare qualsiasi cosa che si trova sul tuo cellulare o tablet. Questa nuova funzionalità è in beta, e quindi attualmente funziona solo per una manciata di dispositivi. Se si dispone di un recente Nexus, Samsung, HTC, LG o il dispositivo, la funzionalità sarà sicuramente in grado di lanciare immediatamente l’applicazione di cui stiamo parlando. Google intanto sostiene il supporto per dispositivi aggiuntivi che arriveranno presto, ma questo è probabilmente qualcosa che richiede hardware specifici per funzionare correttamente, quindi non c'è alcuna garanzia che ogni singolo dispositivo Android supporti questa funzione in futuro. Quindi non resta altro che attendere delle notizie ufficiali dalla casa produttrice.