Serie Tv 2, l'app su Tablet e Smartphone per i telefilm

[caption id="attachment_7698" align="alignleft" width="300"] Serie Tv 2[/caption] Serie Tv 2 è un nuovo modo per poter gestire tutte le serie dei telefilm preferiti, avendo così maggiori dettagli, extra, notifiche e tantissimo altro ancora. Questa app però non consente di visionare in streming le varie serie, ma solo di poter scoprire gli oltre 60 mila telefilm grazie al database di thetvdb. La versione di prova però consente di visionare le novità di un massimo 8 serie, per averne di più bisogna acquistare la versione completa al prezzo di 1,49 €. Tra le varie funzionalità ci sono: TROVA che consente di ricercare e gestire rapidamente le serie TV; CONTROLLA che con un solo tocco da la possibilità di tenere sott'occhio i nuovi episodi e i vari contenuti extra; CLOUD dove ogni serie potrà essere aggiunta e nel caso in cui si perdessero i dati, l'app si ripristina automaticamente. SFOGLIA permette di visualizzare tutti i telefilm di tendenza, SOCIAL di condividerli e valutarli con gli amici; WIDGET che possono essere personalizzati in base ai propri gusti, PERSONALZZA che consente di avere 4 temi differenti, LISTE che permette di avere liste riguardo ai telefilm preferiti ed infine l'INTERFACCIA che permette di avere una schermata interattiva, più apprezzabile agli occhi dell'utente. Quindi Serie Tv 2 è senza dubbio un'app fantastica per chi ama tanto i telefilm ed è disponibile su Google Play Store.