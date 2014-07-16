Play Store si aggiorna e inserisce la funzione "segnala"

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"] Google Play Store[/caption] Play Store ha inserito una nuova funzionalità per permettere la segnalazione delle app che non sono appropriate all’interno dei negozi, quindi tutte quelle applicazioni che sono considerate dannose o non autorizzate dal software. Tutto questo è stato reso possibile grazie al restyling in vista di Android L release, ovviamente non si tratta di una grandissima novità ma ovviamente segnalare le app inappropriate allo store è senza dubbio importante in quanto i dispositivi mobili sono utilizzati da tutte le fasce di età ed è dunque importante tutelare l’utente. Per farlo basta cliccare alla pagina di supporto che si chiama “Segnalazione di contenuti problematici o di violazioni del copyright e marchio”, e qui sarà possibile consultare info dettagliate in base al principio e alle norme di Google. Quest’ultimo poi prenderà carico delle segnalazioni, quindi delle violazioni di marchi e copyright, app dannose o inappropriate, problematiche varie ecc per poi trovare delle soluzioni. Dunque il Play Store da la possibilità agli utenti di rendere più sicuro il negozio delle applicazioni, grazie a questa nuova funzionalità dove ogni utente potrà compilare dei moduli per segnalare ciò che in realtà non funziona come dovrebbe o che potrebbe addirittura risultare dannoso.