Companion Destiny una nuova applicazione di Bungie
di Redazione
19/07/2014
[caption id="attachment_7768" align="alignleft" width="300"] Companion Destiny[/caption] Companion Destiny è un’app che è stata inserita all’interno di Bungie che sarà utile soprattutto agli utenti che parteciperanno alla fase beta. Quest’ultima è disponibile per Android, iOS e desktop ma soprattutto sulle console Play Station 3 e Play Station 4, ma anche per la Xbox 360 e Xbox One. Tutto questo è emerso grazie ad un comunicato stampa che è giunto alla redazione, dove la software house ha ricordato che tutti coloro che si connetteranno ai server il 26 luglio dalle 21:00 in poi, riceveranno un esclusivo emblema in – game. Inoltre con la pubblicazione di Companion Destiny sarà reso tutto più facile e utile per consultare le proprie statistiche e monitorare in tempo reale i punteggi e tutto il resto. Ci sono due edizioni, la prima è la limitata mentre la seconda è chiamata Spettro. In quella Limitata si possono ammirare molte funzionalità speciali mentre nell’edizione Spettro, ci saranno dei veri e propri extra che sicuramente renderanno l’utente felicissimo della situazione. Quindi non resta altro che attendere l’evoluzione e la data sopra indicata per collegarsi e avere una delle due edizioni dell’app in questione. Solo così si potranno avere delle esclusive speciali per tutti gli appassionati.
