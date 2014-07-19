Al Google I/O 2014 sono state presentate molte innovazioni

[caption id="attachment_7764" align="alignleft" width="300"] Google I/O 2014[/caption] Nell’evento Google I/O 2014 sono stati presentati tantissimi nuovi dispositivi tra cui Android Auto, Android TV, il release a sistema operativo L, lo Smartwatch della gamma Wear, e tantissimo altro ancora. L’evento si è tenuto a San Francisco ed è stato il più importante dell’anno soprattutto per gli sviluppatori che si occupano di piattaforme e servizi inerenti al gruppo della Mountain View. Oltre alle cose sopra citate, sono state presentate anche Chromecast, Drive, Chrome OS e tantissimo altro ancora che sicuramente potranno cambiare il mondo della tecnologia ma non solo, in quanto hanno mostrato che la società è in continua evoluzione e sempre a lavoro per i suoi utenti. Ovviamente l’evento Google I/O 2014 è andato a buon fine e tutti ne sono rimasti soddisfatti, resta solo da valutare le diverse tipologie di sistemi e dispositivi che potranno essere apprezzati da sviluppatori e utenti singoli. L’evento si svolge ogni anno ed è sicuramente tra i più attesi in quanto all’interno ci sono sempre nuove proposte, idee e innovazioni per il mondo della tecnologia e quindi risulta un vero e proprio tesoro per gli sviluppatori che devono essere in continuo aggiornamento, soprattutto per portare a termine il loro amato lavoro e tutto questo sempre per accontentare gli utenti.