Facebook mette a disposizione il servizio E-commerce

di Redazione
20/07/2014
Facebook ha iniziato ad effettuare dei test in quanto ha voglia di mettere a disposizione un nuovo servizio che permetterà agli utenti di acquistare beni direttamente dal social network. Questa sorta di e – commerce è in fase di sperimentazione e questa nuova mossa consentirà al social più utilizzato del mondo di diventare un enorme sito con altri benefit. Quindi per gli utenti effettuare gli acquisti sarà semplicissimo, in quanto non ci sarà il bisogno di doversi recare sull’apposito sito. Quando questo nuovo metodo sarà disponibile, sicuramente tutti gli utenti avranno una versione sia per il pc e sia per il cellulare, dunque un’app che riuscirà a far trovare gli utenti sempre in prima linea con le aziende e i loro annunci, infatti sarà inserito anche il pulsante acquista, che permetterà di completare la transazione direttamente dalle pagine dei social network. Facebook dunque consentirà di effettuare i pagamenti tramite carte di credito e tanti altri metodi di pagamento, dove poi sarà possibile inserire i propri dati che saranno salvati anche per i prossimi acquisti, ovviamente qualora si voglia utilizzare questa funzione. Tutto questo per migliorare la velocità degli acquisti ma chi vuole tutelare la propria privacy potrà farlo tranquillamente.
