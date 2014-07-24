Foursquare 8.0, l'app è stata completamente rinnovata

[caption id="attachment_7825" align="alignleft" width="300"] Foursquare[/caption] Foursquare 8.0 è una nuova discovery app che ha un design totalmente rinnovato e i check in sono stati spostati in Swarm. Tutto questo è stato annunciato agli inizi di maggio e il CEO Dennis Crowley aveva promesso l’arrivo di una nuova versione entro l’estate e ad oggi è arrivata, mostrando così le prime immagini. L’applicazione inoltre sarà scaricabile tra circa due settimane e avrà un design completamente differente partendo già dalle basi del logo, infatti in precedenza c’era il segno di spunta mentre ad oggi c’è un simbolo che rappresenta un mix tra un mappin e l’emblema di un supereroe. Le tecnologie integrate sono importanti per l’azienda e secondo quest’ultima consentono di poter esplorare la città e scoprire nuovi loghi senza la necessità di utilizzare la funzione check-in. Inoltre il colore verde è stato sostituito da un rosa molto simile a quello dell’anguria, ma la novità più importante è quella dei suggerimenti personalizzati dove sarà possibile apprendere i gusti dell’utente per poi suggerire luoghi in maniera predittiva. Altra cosa importante è ricordare che se l’utente ha installato anche Swarm, accanto ai pulsanti Rate, Share e Save comparirà anche quello del check – in. Ci sono anche altre funzionalità in Foursquare 8.0 tutte da scoprire.