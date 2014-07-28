Dental Glass, il nuovo pacchetto per i dentisti

[caption id="attachment_7133" align="alignleft" width="300"] Google Glass[/caption] I Google Glass sono la soluzione italiana per i dentisti, infatti Gherò sta per lanciare Dental Glass, un pacchetto contenente gli occhiali di Google con una particolare applicazione sviluppata appositamente per i dentisti. Tutto questo mira soprattutto a portare gli occhiali negli studi dentistici per avere cartelle cliniche, radiografie e tanto altro sott’occhio, senza bisogno di allontanarsi dalla poltrona del paziente. Il team infatti spiega che questi nuovi occhiali alleggeriranno il lavoro quotidiano, rendendo tutto molto più semplice e veloce ma soprattutto efficiente. In questo modo si potranno concentrare tutte le energie maggiormente sul paziente e non sul resto che lo circonda, infatti il cliente sarà sempre sotto l’occhio vigile del dentista ed in più Google aiuterà il medico ad avere notizie in tempo reale su altre cose come ad esempio altre visite, appuntamenti oppure trattamenti particolari. Il prezzo dei Dental Glass non è ancora conosciuto ma ovviamente tutto sarà disponibile solo nell’ambito della medicina, non sarà quindi accessibile a tutti gli utenti ed in più bisogna ricordare che ci sono diverse aziende partner che sono entrate a far parte del programma degli occhiali di Google. Non resta altro quindi che attendere le notizie ufficiali riguardo agli occhiali più tecnologici di sempre.