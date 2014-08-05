Caricamento...

Nuovi aggiornamenti per iOS 8 e OS X Yosemite

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2014

[caption id="attachment_7935" align="alignleft" width="300"]iOS 8 iOS 8[/caption] La Apple ha rilasciato agli sviluppatori le quinte beta di iOS 8 e di OS X Yosemite e pare che siano poche le novità in quanto si sta solo valutando la risoluzione dei diversi bug precedenti. Non terminano mai quindi i lavori per i nuovi sistemi operativi che dovranno essere al più presto resi disponibili e da giugno di parla del quinto aggiornamento dei prodotti. Le novità pare che siano poche in quanto si mira a risolvere solo piccoli problemi delle versioni precedenti, e ogni due settimane la casa da Cupertino pare che stia rilasciando una nuova versione. Quindi tutto questo significa che la società sta viaggiando a gonfie vele per permettere la presentazione di iOS 8 a settembre. Quando tutto questo avverrà si parla di risoluzione dei bug di CloudKit, FaceTime, Handoff, HealthKit, HomeKit, iCloud Keychain e tanto altro mentre per quanto riguarda i software più conosciuti di parla anche di alcune novità per: Health dove l’app può registrare i dati dell’utente, SMS con notifica popup per tutti quelli inviati su Mac con Continuity, Photo con alta risoluzione, Tastiera con piena compatibilità prevista e tanti altri sfondi per i display del dispositivo ed inoltre sarà possibile anche regolare l’intensità della luce sulla foto di sfondo.

