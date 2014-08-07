Flash e Fotocamera mimetizzati per i prossimi iPhone

[caption id="attachment_7801" align="alignleft" width="300"] iOS 7 Apple[/caption] L’iPhone, uno degli smartphone più amati del momento a breve rilascerà la sua nuova versione, con la probabile fotocamera frontale e flash mimetizzati. Saranno infatti nascosti dietro la griglia dell’audio per permettere al dispositivo di avere un design più uniforme e compatto del device. Questo è stato pubblicato proprio oggi in un brevetto della Apple, dove è stato spiegato il processo di mimetizzazione che però non sarà applicato al nuovo dispositivo in uscita il prossimo settembre. I cambiamenti riguardano proprio l’obiettivo frontale ma non è da escludere che tutto questo possa essere applicato anche in altre zone dell’iPhone in questione. Il brevetto è basato su una tecnologia illustrata, che consente di nascondere così una piccola fotocamera e il flash dietro la griglia dell’auricolare in modo tale da nasconderla all’esterno. Tutto questo per concedere alle ultime generazioni di dispositivi, di avere un design più compatto ed elegante. Inoltre il flash c’è da ricordare che è presente solo nel lato posteriore attualmente, quindi si parla di un’evoluzione soprattutto per chi ama scattarsi i selfie. Il flash in questione potrebbe anche fungere da Led di notifica, quindi si parla di veri e propri cambiamenti che pian piano giungeranno sulle piattaforme della Apple enterprise.