Archos 50 Neo, il nuovo dispositivo Android Dual Sim

Archos 50 Neo, è un nuovo dispositivo Dual Sim di Android, con schermo da 5 pollici e processore quad – core. Questo gioiello in uscita è sicuramente dotato di caratteristiche interessanti che potrebbero interessare tutti gli utenti più esigenti, ed inoltre unisce un design colorato con un prezzo molto più che conveniente. I colori disponibili sono il giallo, il nero ed infine il blu, colori che sono sicuramente interessanti. La nuova proposta è dotata non solo delle caratteristiche sopra citate, ma anche di un peso da 170 grammi, una risoluzione da 854 x 480 pixel, processore quad – core Mediatek MT6582 da 1.3 GHz con processore grafico Mali 400MP2. Inoltre la memoria Ram è di 512 MB, mentre lo spazio di archiviazione è di 4 GB espandibile tramite Micro SD fino a 64 GB. La fotocamera è di 5 megapixel con sensore BSI e un flash che p in grado di registrare un video fino a 1080P. Il sistema operativo è Android 4.4.2 e la batteria da 2000mAh potrebbe garantire un'ottima durata. Non resta altro quindi, che attendere l'uscita del nuovo gioiello Android Archos 50 Neo che sicuramente sarà apprezzato dagli utenti che amano la tecnologia avanzata ad un prezzo più che competitivo.