Facebook acquista ProvateCore per la sicurezza

Facebook Facebook pare abbia blindato tutti i server con PrivateCore, grazie all'acquisto della startup per migliorare la sicurezza degli utenti, ma soprattutto per avere maggiore protezione. L'azienda di Mark Zuckerberg ha quindi annunciato l'acquisto per poi far notare a tutti gli utenti che utilizzano il social network, di navigare in maniera più sicura, eliminando la possibilità di ritrovarsi con malware e tentativi di accesso esterni non autorizzati. Le minacce presenti sulla rete sono innumerevoli ed è proprio per questa ragione che si sta provvedendo ad avere maggiore protezione. Gli accordi ovviamente non sono stati resi pubblici, ma si sa che grazie a PrivateCore, si ha la possibilità di proteggere al meglio i propri server ed è proprio per questa ragione che è stato adottato anche da Facebook. Tutto questo è avvenuto in quanto si è sempre dubitato sulla sicurezza del social che ha resto la giornata di milioni di utenti sicuramente diversa da quelle senza connessione. Dunque finalmente si riuscirà a dare maggiore fiducia al server, quindi gli utenti potranno navigare con sicurezza e sicuramente senza problemi, in quanto la società di Mark Zuckerberg finalmente ha provveduto a tutelare la navigazione dei suoi utenti, grazie all'acquisto di questa nuova ed utilissima tecnologia.